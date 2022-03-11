新冠疫情衝擊各行各業，台中市去年失業人口較前年增加約3000人，為振興經濟，勞工局擴大舉辦徵才活動，3月起總計將推出40場次的「周周徵才」；勞動力發展署中彰投分署今年已在台中市舉辦129場次徵才活動，中彰投分署強調，近來因疫情趨緩，求才求職情況有比較熱絡。

勞動力發展署中彰投分署指出，去年三級警戒後，第四季的求才求職情況明顯較以往熱絡許多，以2021年全年來統計，徵才活動的媒合率約可達5成左右，而到今年1月份因疫情又升溫、民眾觀望較多，徵才活動會場較為冷清。

中彰投分署強調，今年二月農曆年後，疫情稍微趨緩，再加上已經施打第三劑疫苗的民眾較多，求職情況再度熱絡起來，以分署今年在台中市舉辦的上百場徵才活動來說，不只到現場參與的求職民眾增多，廠商數及開出的職缺也有增加。

而為了幫助更多失業民眾能找到理想的工作，台中市勞工局首創全視訊徵才，勞工局長張大春表示，台中市去年失業率約3.9％、勞動參與率60.1％，其中，市府推動優質投資環境並打造多元就業方案展現成效。

勞工局指出，因應台積電將在中部科學園區開設新廠，市府邀請其參加今天將在中興大學舉辦的就業博覽會，接下來也將在中科舉辦客製化徵才，另也邀上銀科技、友達光電等100家廠商加入各式徵才活動，預計可釋出8000個就業機會，盼在畢業季提供社會新鮮人更多工作機會。