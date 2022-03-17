縣府祕書長洪瑞智主持「校園採購廉能宣言」簽署。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

南投縣已有37所學校經教育部核定補助，金額達2億4600萬元，並由學校自行辦理採購，為確保採購依法、如期如質進行，縣府舉辦「校園採購廉潔工作坊」，希望提升學校相關人員採購專業知能，及廉政法紀觀念。

縣府祕書長洪瑞智，17日到場主持「校園採購廉能宣言」簽署，由平和國小校長張文馨代表高中以下學校簽署，宣誓提供良善採購環境、堅持把關採購品質、嚴守廉政倫理規範及提升學校採購效率決心。

洪瑞智表示，縣內高中以下學校，運動操場及周邊設施整建計畫，已有37所學校經教育部核定補助，金額2億4600萬元，將由學校自行辦理採購，因此，政風處與教育處合作，邀集全縣督辦校園採購人員、校長及主任上課，透過實務案例的解說，讓大家更清楚採購法規。

內政部營建署南區工程處副處長林瑞德，講授「營繕工程等採購法令及實務」，以實際發生的常見案例解說，透過分組討論，讓與會人員遇到類似情況時，能在兼顧學校及廠商權益下，依法處理。

廉政署中部調查組駐署檢察官蔡勝浩，則講授「圖利與便民及相關採購貪瀆不法案例及實務」，他提供簡易思考模式，破解圖利與便民的迷思，說明常見採購涉貪案例，讓與會人員掌握行政裁量與違背法令的分際，避免誤蹈法網。

縣府政風處表示，學校校長、承辦教師或總務人員，多數未具有工程或採購專業背景，且政府採購法相關配套法規及個案函釋龐雜，增加採購作業困難，希望透過授課，讓採購人員具備基礎防身術，並提升採購專業能力。