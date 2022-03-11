俄烏戰持續，我烏克蘭撤僑行動已順利完成，外貿協會董事長黃志芳11日與駐烏克蘭基輔台貿中心主任徐裕軒以華沙視訊，首度曝光120小時協助四波撤僑的艱辛歷程紀錄，至於在地台商與科技大廠微星、華碩等在烏市場衝擊，黃志芳強調，有貿易面、金融面影響，貿易方面影響層面不大，但行政院也將有補助專案，至於在地台商則視局勢平定再透過台貿中心協助回復營運。

黃志芳說，貿協在全球有60餘個據點，協助我業者開拓海外商機，與外交部及經濟組的駐外單位各司其職；在沒有官方駐外單位的11個國家，如東歐（烏克蘭、保加利亞、羅馬尼亞）、非洲（埃及、肯亞、阿爾及利亞）、中東（伊朗）、亞洲（孟加拉、哈薩克、柬埔寨、斯里蘭卡）等地，貿協駐外單位不僅是一個經貿推廣單位，更身負提供國人急難救助的管道以及保僑、護僑工作，此次烏克蘭協助撤僑自然責無旁貸。

黃志芳指出，此次協助撤僑的基輔台貿中心主任徐裕軒憑藉著在四年深耕商貿界人脈，早在開戰前2月上旬即建立僑民whatsAPP聯絡群組、每日回報情勢發展，並預租巴士及規劃路線作撤僑準備，他原本應任期屆滿返台，但在貿協總部要求賦予保僑衛民重任而續留基輔；徐裕軒也透過視訊表示，2月24日俄軍進攻烏克蘭前即執行首波撤僑，接著就是不分晝夜在烽火中執行四波撤僑任務，迄3月3日成功協助撤離我僑民55人。

徐裕軒強調，此次四波專車撤僑行動共計撤離43位國人，其中3波是用租賃的巴士前往波蘭，1波則是他自駕小客車前往斯洛伐克；加上開戰前已勸離、自行搭乘飛機或火車離境者，總計成功撤離55位國人，他說，其歷程艱辛，最令他印象深刻是未滿月的小嬰兒與排隊通過檢查哨等過程都令人鼻酸，截至目前為止，尚餘1位居烏國南部無撤離規劃的國人外，其餘撤離僑民有一半已返台灣，有一半撤至波蘭、德國或匈牙利等地區。

至於在地台商狀況，徐裕軒指出，在開戰前即有不少在烏學生與台商乘飛機或火車撤離，但也有部分台商在最後一刻才離境，他們在烏克蘭多從事教育、仲介、醫療等小型企業，目前全部營運都被迫暫停，但一旦局勢平定當然會協助回復正常，而包括微星科技、華碩、捷安特等台灣大廠，除了微星在2019派駐一台籍經理外，其他像是華碩、捷安特等都是烏籍經理人，對台廠來說，東歐除了俄羅斯這塊大市場外，波蘭、烏克蘭這兩國人口數都超過4000萬人次，電子資通訊市場相當大，不會輕言放棄。