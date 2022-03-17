品牌大廠華碩昨日召開法說會，去年獲利亮眼每股純益飆上60元，計畫配發42元現金股利，配發比率約7成，以華碩當日收盤價379元計算，殖利率高達約11%。不過今日股價卻沒有反應股利行情開高走低，終場下跌2元收在377元，引發網友熱議「華碩這個殖利率在台股應該排名前10%，怎麼殖利率那麼高還跌？」有人表示，長榮昨天才示範過，台股尿性，營收好配息多就是先殺再說，總是有人早知道出貨。

回顧這幾天台股高殖利率股表現，幾乎都在公布隔天後跳水收跌，以陽明為例，本月14日宣布配發20元現金股利，股息配發率41%，符合市場預期，終結連續10年無法發放股利的狀況，不過高股利卻無法反映在股價上，隔日(15日)收在最低130元，下跌2.5元（或1.89%）。

長榮更為戲劇化，15日大動作宣布減資6成，將退還股東每股6元，加上配發現金股利18元，合計每股將配發24元，隔日開盤不到半小時股價急殺翻黑，終場逼近跌停下跌15元收在143元。

至於華碩，昨日公告去年稅後純益445.5億元，大賺6個股本，每股盈餘（EPS）60元，每股配發42元現金股息再創新高，配發率達70%，今(17日)股價也沒有反應利多收黑。華碩先前被烏克蘭副總理兼數位部長費多洛夫（Mykhailo Fedorov）點名應該退出俄羅斯市場，華碩則發布聲明稿回應，深度關切在烏克蘭逐漸升級的人道主義危機，已針對當地受影響同事其家人給予援助，未來將持續關注當地後續發展。

針對高殖利率股公布隔日股價卻下殺，股民紛紛表示，「根本重演昨天長榮的局」、「長榮昨天才示範過」、「昨天長榮是快跌停，華碩還跌不到2%」、「台股尿性，營收好配息多就是先殺再說，總是有人早知道」、「殖利率15%的陽明都沒叫了」、「殖利率就是利多，公布了就是利多出盡」、「長榮昨天才示範給你看而已馬上忘了？」、「昨天長榮都演過了，先騙韭菜賣股阿」、「看殖利率買股票只會被倒爛」、「長榮掀牌後，殖利率題材已經退燒了」、「賭股利的開盤就直接跑了」、「高殖利率等於股價暴跌保證」。

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