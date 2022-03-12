談戀愛不是有愛就夠了，性事契合度也很重要。一名女網友透露，近日閨蜜與男友發生關係後大崩潰，因為她真的很喜歡對方，但男方的GG卻只有口紅膠大小，讓她在激戰過程中完全無感，只能全程裝嗨演完。而原PO的閨蜜本以為愛能克服一切，但那天過後才驚覺愛愛也很重要，現在完全不知道該怎麼辦才好。貼文引起網友熱議。

一名女網友日前在PTT上發文表示，昨天半夜閨蜜突然打電話來說「不知道現在該怎麼辦？」詢問對方後才知道，閨蜜蠻喜歡現在這一任男朋友，他們原本就是朋友，直到前陣子開始曖昧，最後兩人自然而然地在一起了。

女網友指出，閨蜜與男友前幾天約吃飯，當天整體都很不錯，整個氣氛拉到最高點，就自然而然發生了大人會做的事情，但閨蜜卻痛哭說「男友脫下褲子的瞬間，她真的大傻眼，那個大小她從來沒看過，像口紅膠一樣，小時候用的那種。」而整個激戰過程她根本不記得，只記得自己都在裝嗨、裝舒服。

女網友透露，閨蜜本以為愛能包容一切，結果發現根本不行，床上的契合度果然還是很重要，說到這邊她已經哭到不能自己，而她也不知道該怎麼安慰閨蜜。不少網友看了直呼，「傻眼，那就趁感情還沒有很深的時候分一分」、「幸好是口紅膠不是朝天椒」、「果然交往前還是得先試車」。

另有不少網友忍不住拿尺來量，結果發現口紅膠長度大約是10公分，其實已接近平均值了。「真的假的？是指勃起的程度像口紅膠？」、「口紅膠也有分尺寸，大中小哪個呀？」、「手邊M尺寸的口紅膠，長10.7公分、粗大概2.5公分」、「市售口紅膠大概10公分寬3公分，其實算是中間值」。

泌尿科醫師程威銘曾在YouTube影片上分享，全球陰莖尺寸調查發現，稱霸世界的冠軍則是剛果的18公分，而南、北韓人是吊車尾僅9.6公分，而台灣男性大約是10公分左右。同一研究數據也指出，全球男性生殖器平均長度為14公分。