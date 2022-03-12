健保署去年底召開「全民健康保險收載指示藥品之意見交流會議」，擬取消年用量5000人以下的藥品，這些藥品以感冒、胃藥、發燒、止痛藥居多，合計有356項，若取消給付將助健保年省751萬元。健保署預計3月底蒐集各學會意見，再決定下一步的規劃。

《健保法》第51條規定，成藥、醫師藥師藥劑生指示藥品不列入健保給付範圍。2017年，健保會也決議逐步取消指示藥品給付。2018年至2021年，健保給付的指示用藥也逐年減少，從906項減至851項，申報金額從15.8億減至14.7億。

健保署醫審及藥材組科長連恆榮表示，去年底健保署召集消基會、台灣病友聯盟及相關團體召開「全民健康保險收載指示藥品之意見交流會議」，擬將使用量低於5000人的指示用藥取消給付，這些藥品以感冒、腸胃道、發燒、止痛藥為大宗，合計356項。

至於目前給付最多的指示用藥，也以腸胃道用藥居多，第1名是治療便秘的藥品Sennoside（A＋B）12mg，申報金額約2億4040萬，其次則是胃藥Aluminium hydroxide（約1億4420萬）、止痛藥Acetaminophen（約9190萬）、胃藥Dimethicone（約6720萬）、便秘用藥Sennoside（A＋B）12.5mg（約6440萬）、化痰藥Acetylcysteine（約5200萬）等。

連恆榮表示，指示用藥的取消攸關醫療端的需求及民眾用藥權益，接下來會依整體情況做考量，健保署預計3月底會將各學會的意見蒐集完畢，經彙整後決定下一步如何作業。根據試算，取消給付後，將助健保每年省下751萬元。