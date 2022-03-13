烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）今天表示，莫斯科當局在談判結束烏俄衝突上已採取「根本不同作法」。俄羅斯於2月24日揮軍入侵烏克蘭。

法新社報導，澤倫斯在媒體簡報中表示，現在的作法與稍早前的談判截然不同，莫斯科先前僅會「發布最後通牒」，繼俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）聲稱他見到俄烏談判出現「某些正面轉變」後，澤倫斯基「樂見俄羅斯釋出訊號」。

普丁先前表示，俄烏談判「如今幾乎每天都在進行」。

自從普丁入侵烏克蘭以來，俄烏雙方談判人員已舉行過好幾輪談判。

土耳其於3月10日主辦自開戰以來的俄羅斯和烏克蘭外長首次會談，那次高階會談導致開闢多條人道走廊，供平民從戰鬥地區撤離。但雙方也相互指控對方阻撓平民撤離。

路透社報導，俄羅斯新聞社（RIA）引述克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）表示，莫斯科與基輔之間針對烏克蘭衝突的危機談判，除了在白俄羅斯境內的面對面談判以外，也持續透過視訊連線展開協商。

培斯科夫表示，俄羅斯總統普丁已就最近幾天展開的視訊談判，於今天通話期間向法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）以及德國總理蕭茲（Olaf Scholz）簡報。

培斯科夫又說，俄羅斯談判代表團負責人梅丁思基（Vladimir Medinsky）將會持續領導這項談判。（譯者：劉學源）1110313