台北時間昨天晚上九點，美國總統拜登與大陸國家主席習近平視訊會議；台灣民意基金會董事長游盈隆今表示，第二次拜習會在這個節骨眼出現，透露了中方已軟化對俄羅斯援助的意志。

游盈隆今天在臉書提出他看二次拜習會的看法；他說，當俄烏戰火持續，拜登與習近平舉行視訊會議近兩個小時，雙方針對俄烏情勢與相關問題交換了意見；第二次拜習會在這個節骨眼出現，透露了中方已軟化對俄羅斯援助的意志。

他說，根據中方的說法，這次會談是美方主動提出，中方同意下成會的。以中國和俄羅斯關係之密切，明知盟友俄羅斯在水深火熱中，美方此舉的目的在阻止中方對俄伸出援手，或墊高中方對俄援助的障礙，中方可以有各種理由說不，為什麼卻不說？因為中方已認清「形勢比人強」，依照目前國際情勢，它沒有說不的本錢，以免淪為世界公敵。

他還說，二次拜習會表面上沒有具體成果，雙方各自高來高去，拜登清楚向習近平表達不願見到中方有任何援助俄方的舉動，習近平回以「兩個巴掌拍不響」、「解鈴還需繫鈴人」，四兩撥千斤，不明確答應拜登的要求，後續交由雙方協商談判團隊進一步處理。

他認為，但經此一會，中方要大力援助俄羅斯已難上加難，看來普丁只能望穿秋水，孤立無援，獨自面對自己ㄧ手造成的難題，也為「獨夫」一詞下了新的注腳。

有關台灣方面，他說，昨晚拜登重申去年11月第一次拜習會說過的話，「美國不尋求和中國打「新冷戰」，不尋求改變中國體制，不尋求通過強化同盟關係反對中國，不支持台獨，無意和中國發生衝突」之外，特別強調兩點，一是美國對台政策從未改變，二是強調美國一貫反對任何單方面對現狀的改變。

他認為，安撫中方的味道十足，不惜違反美國主流民意，展現美國民主黨政府一貫對台政策的保守性。至於，那是否符合台灣長期的發展利益，是台灣人須深思與面對的問題。

但他表示，習近平不是省油的燈，要讓中方在關鍵時刻配合美方，背棄長期盟友普丁，光憑口頭曉以大義，道德勸說，是不夠的。中國共產黨不見兔子不撒鷹，除了檯面上的說詞，拜習之間有什麼暗盤交易？拜登還承諾了習什麼？顯然還有很大想像空間。