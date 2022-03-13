吉林省13日上午召開的疫情防控工作新聞發布會表示，統計3月12日全天，吉林省新增本土新冠肺炎確診病例1412例，新增本土無症狀感染者744例，成為近期大陸這波疫情的最主要爆發地區。目前全省累計這波報告本土新冠肺炎確診病例2052例。

為何感染者激增？吉林省衛生健康委副主任、省疫情防控工作領導小組辦公室疫情防控組組長張艷表示，這一方面反映出Omicron病毒傳播隱匿、傳染性強、傳播速度快，早期難於發現，易形成社區傳播。

據新華網引述張艷表示，另一方面也反映出個別地區面對疫情快速上升的形勢，醫療資源擴容能力不足，導致短時間內集中收治受限，個別地區應急處置機制不夠健全，對Omicron病毒特點、嚴峻疫情形勢認識不足、研判不準，落實「應檢盡檢、應隔盡隔、應治盡治、應管盡管」方面還有差距。

張艷表示，省內吉林市目前已完成6輪全員核酸檢測、長春市九台區也已完成3輪核酸檢測，長春市其他城區也已完成2輪核酸檢測，通過展開大規模核酸檢測來發現社區潛在感染者。

張艷指出，下一步吉林將落實各項防控措施，形成嚴密閉環，強化學校、社區、農村等重點部位防控，確保非必要不流動、不聚集，做到應管儘管，堅決防止疫情外溢擴散。