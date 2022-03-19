台灣疫情趨緩，何時能解封、免戴口罩引起民眾關注，醫師沈政男表示，其實只要近距離內沒人就可以脫口罩，但多近才是近就沒人知道了。而他現在去戶外夜跑，其實都還是會戴口罩，因為早就習慣了，沒戴感覺就像沒穿褲子一樣，覺得奇怪。

沈政男昨在臉書發文說，本土疫情趨緩，近日不斷討論口罩何時能解禁？但其實原則都是一樣的「近距離內沒人可以脫下口罩」，但到底多近是近，這就沒有人知道，因為現在世界流行的Omicron病毒株已不適用先前變異株的數據了。

沈政男指出，如果大家都有戴好口罩的話，與確診者處在同一個空間裡面，頂多就是擦身而過，感染機會很小，但如果是近距離交談很久，那就很難說了。因此他還是建議大家，口罩能戴就多戴吧！有戴有保佑，不管政策是否放寬。

沈政男也說，他現在去夜跑都還是戴著口罩，因為感覺不戴怪怪的，就好像沒有穿褲子一樣。他也認為戴口罩其實不算什麼，戴眼鏡比口罩還要更不舒服，大家不是都習慣了嗎？而他先前也曾提出過一個理論「近視率高的地方，口罩也比較戴得住。」

沈政男提到，本土新增1確診，感染源不明，他認為恐是新的滲漏，但詳情還需等待基因定序與詳細疫調結果。而境外移入目前以越南最多，但2周後會下降，屆時整體境外移入數目下降，縮短檢疫天數就變得可行。將入境檢疫期縮短為10天，他認為沒問題，因為10天已超過Omicron的3個平均潛伏期。