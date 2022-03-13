新竹市17公里海岸自行車道已聯結竹縣頭前溪南岸自行車道，市府與苗栗縣政府向教育部體育署爭取補助，投入2500萬元打通竹苗自行車道3月可完工，市長林智堅指4月中旬啟用，騎士不用再繞道西濱快速道路與汽機車爭道，將可一路暢行竹竹苗三縣市。

林智堅指出，此次工程串聯起竹竹苗自行車道唯一斷點，除與苗栗縣政府攜手向中央爭取補助，還與林務局租地打開保育林，清除大量廢棄物，並與在地居民溝通，讓大家體驗在保育林中騎行，沿途享受無敵海景與綠色隧道。

新竹苗栗銜接自行車道採用生態工法，鋪面用透水瀝青，兩側設置草溝及短草區做緩衝，降低不必要的植栽造景，在安全考量下增加照明設備間距，讓自行車道保有原有自然風貌，並降低對當地環境及生物的影響。

林智堅視察將完工的竹苗自行車道，指17公里海岸線是新竹市重要觀光景點，他上任後在沿線打造許多知名景點，如賞蟹步道、港南運河公園、南港終點站，去年就吸引逾82萬人次造訪。

竹苗自行車道串連工程從南港終點站向南延1.2公里至苗栗綠光海風自行車道，車道寬約2.3公尺，新設800公尺、修繕既有400公尺，並增設3處休憩廣，打造舒適美觀安全環境。騎士將可一路暢行竹竹苗68.5公里的自行車道。

城市行銷處長林正光表示，竹苗自行車道銜接計畫降低設計量體，保持原有林間特色，在防風林區間能享受日光綠蔭交錯的自然風貌，提供不同17公里海岸的騎乘體驗。