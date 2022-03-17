近期飯店改建或參與包租代管方案者眾，據統計，包括國際觀光及一般觀光飯店房租收入相較疫情前大減45.8%，餐飲收入雖減幅較小亦達20.9%，總營業收入減少32.4%，房仲業者指出，飯店業轉型求生，投入危老重建、轉戰社會住宅，都是求生存下的無奈選擇。

根據觀光局統計，與疫情前的2019年相較，國際觀光飯店住用率從68.7%衰退至40.2%，平均房價從3,930元減少至3,766元，減少4.2%；一般觀光飯店受疫情衝擊更大，住用率從61%衰退至34.2%，平均房價從3,160元減少至3,022元，減少4.4%。

住商不動產企研室資深經理徐佳馨指出，疫情對於觀光業衝擊甚鉅，即使降租依舊無助於提升住用率，連帶影響房租收入，其中一般飯店的影響又比觀光飯店明顯，無論是住房或是餐飲衝擊都比國際飯店明顯。國際飯店在疫情期間推出不少優惠專案，對於國人頗具吸引力，加上國旅盛行，國際飯店在這場疫情求生中，無論是住房或是餐飲，衰退幅度均較小。

也因為這場疫情，許多飯店開始思考退場或搭上政策順勢轉型，這也為日後台灣若有爆發旅遊潮，現有空間是否能夠因應，埋下耐人尋味的伏筆。

大家房屋企劃研究室副理郎美囡指出，疫情後不少飯店除轉型成為防疫旅館，也有業者搭上危老列車，拆掉舊建物求重新開始，加上日前國家住都中心執行內政部「運用既有旅館及公私有房舍轉型社會住宅計劃」，協助旅館業者渡過疫情，也提供都會區就業人口及租屋家庭更多居住選擇，不過，一窩蜂的轉進某一種類型標的，風險也相對提高。