【Blu Night宿海奇遇】中的選擇【福爾摩沙】眠區的旅客，將伴著台灣東海岸的海底風情欣賞魚群優游入睡。（國泰飯店觀光事業提供）

【Blu Night宿海奇遇】船艙造型Check-in櫃台為冒險家們提供星級服務。（國泰飯店觀光事業提供）

【Blu Night宿海奇遇】將在Cozzi Market逸‧市集用餐，以海濱碼頭市集為設計概念，更增添行程中的海洋氛圍。（國泰飯店觀光事業提供）

【Blu Night宿海奇遇】Cozzi Market逸‧市集獨家專屬SNOW PEAK室內露營區享受野餐趣。（國泰飯店觀光事業提供）

【癒見水母】眠區適合時尚網紅的冒險者們下榻，炫斕燈光變化下欣賞療癒的水母為冒險家們補足正能量。（國泰飯店觀光事業提供）

【COZZI Blu和逸飯店‧桃園館】BluBar提供【Blu Night宿海奇遇】冒險家們星級迎賓下午茶點及主廚精心秘製宵夜服務。（國泰飯店觀光事業提供）

頂級飯店COZZI Blu和逸飯店．桃園館跨界合作，品牌聯手橫浜八景島都會型水生公園Xpark，共同締造構出蔚藍色盛景，隆重推出全國唯一的頂級海洋系夜宿，強調寓教於樂五感獨特體驗，於COZZI Blu和逸飯店．桃園館官網推出限量優惠預售，自3月24日起試營運的【宿海奇遇 Blu Night】海洋系夜宿行程。精緻獨特的兩天一夜海洋系知性航程與深海眠旅，鎖定金字塔高端旅遊市場，自組15人以上的專屬包團豪華行程，提供國人全新的知性旅遊選擇。

COZZI Blu和逸飯店·桃園館與橫浜八景島都會型水生公園Xpark逆勢在疫情海嘯的浪尖上，兩大企業趁市場沉寂之時，緊鑼密鼓地共同籌備嶄研發出新專案【宿海奇遇 Blu Night】海洋系夜宿。

國泰觀光事業執行長暨總經理莊琬華所構思的海洋系夜宿 - 宿海奇遇Blu Night以吻合COZZI品牌提供旅客一貫的五大體驗之精神 GET COZZI STAY COZZI TECH COZZI SLEEP COZZI EAT COZZI 所規劃，與團隊共同打造嶄新的宿海奇遇Blu Night專案內容，除了活動行程別具創意與特色外，最重要的即【宿】的品質，強勢推出全國唯一五星級飯店式室內情境露宿，全國唯有【海洋系夜宿】宿海奇遇Blu Night提供獨特的豪華體驗。

Blu Night宿海奇遇二天一夜的行程中獨創的day 1夜之海探索的情境式夜間探險及day 2 直擊不思議，皆由Xpark專人引導探險與解說；COZZI Blu和逸飯店．桃園館更與Xpark偕同日本設計師共同編擬出以「知海、愛海、護海」為題精心編撰出一冊精緻繪本，將成為最具意義的旅程紀念品，自登上Blu Night宿海奇遇中的Blu Submarine小艇，在船長的帶領下探險旅程，經由一頁頁栩栩如生的海洋生物插畫，搭配著參觀動線，旅客隨著故事章節前進，再一次回味遊歷Blu Night宿海奇遇中所體驗Xpark與眾不同的感動。

Blu Night宿海奇遇更值得關注的是精心規劃出五星級的盥洗細節，COZZI Blu和逸飯店．桃園館Cabin Zone針對Blu Night宿海奇遇鎖定五星級體驗的標準，特別建造了宛如高級俱樂部的盥洗空間；同時在親子旅客需求考量所需親子友善細節，為孩童打造出專屬的馬賽克洗手台及兒童廁間；備品亦提供飯店等級沐浴用品、浴巾及負離子吹風機，旅客於完善的環境中盥洗享受並帶著好心情舒適入睡。