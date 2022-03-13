交通局認為，YouBike站位設置後，人行道淨寬仍足夠。（交通局提供／楊亞璇台北傳真）

台北市政府將YouBike1.0升級為2.0，由400站大幅增加為1200站。台北市議員鍾佩玲披露，市府竟塗銷自行車道建置YouBike2.0租借站，破壞現有自行車路網系統完整性，直呼交通局太扯。對此，交通局回應，YouBike站位設置後人行道淨寬仍足夠，自行車騎乘無被迫改道問題，經檢討維持該站位。

鍾佩玲質疑，新建YouBike2.0租借站竟出現犧牲鐵馬族安全，以南海路與和平西路交叉口為例，南海路往青年公園方向規畫自行車道路網，路口有人行共道標誌，人行道也畫設自行車行進圖示，但市府竟以塗銷原先的圖案，在原有的人車共道空間建置YouBike2.0租借站，自行車騎士若依人行共道標誌指示前進，會直接撞到YouBike2.0。

鍾佩玲表示，不管是和平西路或南海路對側、南海路與三元街交叉路口，人行道均有極多空間可以設置YouBike租借站，何以市府選定現址建置，以「破壞」現有自行車路網系統完整性的租借站建置方式，不可思議。

鍾佩玲說，她也常看到以「塗銷停車格位」方式建置，將衝擊地方的停車空間供給，因此要求交通局儘速檢視已完成的YouBike租借站位址；尚未建置的近300個租借站，不得再以「破壞」現有自行車路網系統完整性及「犧牲」汽機車停車位方式建置。

對此，交通局運輸管理科長廖苑伶強調，南海和平路口西南側YouBike2.0站，會勘取得共識，利用樹穴間設站位，自行車要騎在樹穴間也不容易騎，不影響一般自行車的騎乘，並非取消自行車道，站位設置後人行道淨寬仍足夠，經檢討維持該站位。

她也坦言，確實有時會利用原先的停車格位建置YouBike站位，通常是當地沒有更適合的空間，與地方里長溝通確認需求後，地方願意把空間轉換成YouBike站位，原則上會配合。