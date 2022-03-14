前生技股王康友-KY掏空、炒股案，台北地檢署認定，印尼籍的中國房地產大亨王命亮、前康友董事長黃文烈因2人的廈門奔馬實業、廈門協力集團財務危機，掏空康友，並詐騙台灣投資人及銀行詐貸共台幣201億多元，另黃文烈與盤商、作手炒股，14日依《證券交易法》等罪起訴王、黃、黃妻陳淑慧、前立委吳光訓、三洋威士比女董事長陳玉蓮、弟弟陳和順、簽證會計師施景彬、江明南共29人。

檢方認為，王命亮、黃文烈以類似老鼠會的「龐氏騙局」手法，引誘大批投資人投資，自2014年至2020年止，在台灣資本市場共詐得台幣201億6742萬多元，事後潛逃海外，嚴重破壞金融秩序、惡性重大，具體求處重刑。另2名會計師施景彬、江明南罔顧康友財務報告不實，破壞會計師專業，亦請法院科處適當之刑。

檢方認定，王、黃等人犯罪金額高達台幣201億多元，但因康友案重要涉案人均逃亡海外，僅查扣犯罪所得121萬美金及台幣1800萬多元。

檢調查出，王命亮、黃文烈主導大陸奔馬實業、協力集團，得知大陸國營企業華源集旗下六安華源製藥有龐大土地，2008年吃下六安華源，並趁當年台灣政府推動海外企業來台上市的「鮭魚返鄉」政策，將六安華源先包裝成台資企業，再於境外設立康友製藥，持有六安華源股權。

之後2人因奔馬實業、協力集團急需資金，未經康友董事會決議，於2019年9月12日以擔保廈門奔馬實業借款債務為由，將六華安源504台機器設備向大陸贛州銀行廈門分行抵押借貸7億元，但未在2019年第4季康友財報揭露，事後損失人民幣2億3722萬元。而負責簽證的勤業眾信會計師事務所會計師施景彬、江明南，明知康友財報不實卻予以簽核。

2018年黃文烈指示帳房、姪子陳柏榮調度金流，並找盤商黃耀弘擔任康友顧問，黃耀弘與炒手簡銘皇、「江董」江宗星組成炒股集團共同炒作康友。黃、簡、江等人透過以網路、電話下單等方式，在兆豐證券下單，以高買低賣，相對成交等沖洗式炒作手法，於2018年9至10月，1個月內將康友股價由372元炒至538元，讓康友成為新一代生技股王。

另黃透過「Profit Gate」公司以假外資方式，勾結廈門「富德勝」金融集團總裁鄭炳強，配合黃與台灣作手隔海共同炒作康友股價。同一時間，前立委吳光訓以子女名義，大量購買2000多張康友股票，炒作康友權證，且三洋威士比女董事長陳玉蓮、弟弟陳和順也一併炒股。

此外，涉案的鄭炳強、作手簡銘皇、康友印尼籍股東Ong Tion Yun、新加坡藉董事黃子顏Huang Tzu Yen、晶匯公司新加坡籍負責人李貴聰Lee Gui Chong、六安華源總經理兼研發總監王仁禮、六安華源稽核主管王浩、康友董事兼研發主管衣學福、康友董事會特別助理吳濱濱等人因逃亡海外，檢方另行通緝。