台北地檢署偵辦前生技股王康友-KY掏空、炒股案，查出前康友董事長黃文烈文烈涉嫌2018年9月間，1個月內把股價從361元炒至537元，趁機倒貨大撈7.6億元，事後女兒黃子庭因涉嫌在海外幫助洗錢到新加坡，檢方依洗錢罪起訴黃女，是本案第一位被起訴被告。

至於黃文烈、黃妻陳淑慧、兒子黃子晏、大陸商人王命亮等12人，另被北檢依違反《證交法》等罪遭通緝，時效到2057年。

檢調2019年8月17日發動首波搜索黃文烈辦公室及住居所，並傳喚、拘提黃文烈無著，檢調掌握黃文烈的女兒黃子庭擁有新加坡及，同年12月從美國前往新加坡與父親會合，專案小組趁她過境台灣時攔截，並對她限制出境。

黃文烈涉嫌在2018年間，在財報上隱匿隱匿大陸子公司六安華源財務財務困難情形，以循環交叉匯款、相對成交等方式，將康友的股票從2018年9月間的361元，炒作到10月間的537元，最高538元站上生技股王寶座，暴漲超過150元，黃文烈涉嫌坑殺投資人後，在2020年7月逃離台灣。

另檢調查出，黃文烈與大陸金主王命亮2人的廈門奔馬實業、廈門協力集團爆發財務危機，合謀將康友旗下六華安源公司機器設備向大陸贛州銀行抵押借貸7億元，擔保奔馬債務，掏空康友，檢察官陸續對黃、王等人發布通緝後，曾針對炒股案陸續約談過其他涉案的立委吳怡玎父親吳光訓、三洋威士比家族陳玉蓮與弟弟陳和順等人。