有關中共一架民用運十二航機上月接近馬祖東引防區上空，軍方近期派發馬防部信號槍，由地面衛哨對迫近防區的低空不明機發射信號彈示警一事，陸軍司令部表示，馬防部為強化海、空突發狀況處置，信號槍下發至各一線哨所使用，經由防區指揮官同意方可射擊實施示警，使用時機均按「國軍經常戰備時期突發狀況處置規定」執行。

據了解，信號槍除對低空不明機示警，包括接近海域的中共船隻，也會發射信號槍示警，避免艦隻越界。

國防部發言人史順文受訪時表示，國軍的防空作為，會依照敵情的威脅，採取各種手段來做應對，包括廣播驅離等等，都是目前的作法，目的在提出警告。

史順文強調，國軍聯合情監偵系統，對於臺海周邊海、空域軍事動態，都有嚴密的掌握，並且在避免擦槍走火的原則下，不論敵人有任何挑釁或測試我方反應的軍事作為，國軍一定會有相對應的動作；國軍各部隊也會針對敵情的威脅變化，強化各項狀況的應處演練。

另根據國防部近期送至立法院的預算解凍報告指出，軍方運用現有防空裝備效能與兵、火力指揮管制原則，整合運用三軍防空戰力，高空進襲目標由空作部負責；中、低空進襲目標，則由各個「作戰區防空作戰中心」（TAAOC）負責，目前空層空域劃分已完成，將有利於指揮及掌握防區內短程防空部隊與低空目標預警情資。

報告指出，各個作戰區防空作戰中心，已於去年完成建置，並已建置中繼無線電機，構成作戰區無線電系統，已達到強化情報傳遞、目標分配及縮短決策等目標，相關系統也已於戰備月等操演實證。

此外，為強化「空中突發狀況處置作為」，馬祖防衛指揮部副指揮官陳少將月前主持信號槍操作教育訓練，並由步訓部教官蒞部授課，除針對信號槍操作要領、使用時機及射擊安全規定實施原則講解，也讓官兵實際操作信號槍，以達教育訓練成效。

陳副指揮官表示，期透過教育訓練，強化各營區（據點）值勤官兵空中突發狀況處置，以確保馬祖地區空域安全。