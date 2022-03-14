因應大陸深圳新冠肺炎防疫工作，中部上市櫃公司，包括成霖（9934）旗下深圳的成霖實業、環科（2413）旗下大陸嘉隆科技（深圳），及映興電子（3597）旗下映興電子科技（深圳）等多家公司，14日起，配合當地政府防疫措施，全市停工檢疫。不過，上述三家業者均預估本次配合深圳市防疫而暫時停工，對公司財務業務，並無重大影響。

其中，深圳的成霖實業及嘉隆科技等兩家公司實際復工日期，將以當地政府通知為準。映興電子科技（深圳）停工期間，則自3月14日上午八時起至20日止。

成霖表示，深圳的成霖實業，宣布配合當地政府新冠肺炎防疫工作，14日起進行封閉式管理，並於此期間，依照疫情防控指揮部指示，完成三輪次的全員核酸檢測。

成霖說，公司配合當地政府，進行居家辦公，並將持續關注當地疫情，採取必要應變措施，以確保員工安全與健康。

成霖預估本次成霖實業深圳廠停工，對公司財務業務，無重大影響。成霖說，成霖實業深圳廠，主要以生產水龍頭、花灑及衛浴配件等產品為主。

同樣地，環科旗下大陸嘉隆科技（深圳），配合當地政府防疫措施，全市停工檢疫，實際復工日期，將以當地政府通知為準。環科透露，公司將加強宣導健康防疫知識，進行員工健康自主檢查及回報，並與客戶及供應商密切聯繫，調整出貨時間、持續密切注意疫情發展，及採取相關防疫應變措施。

映興強調，旗下映興電子科技（深圳），為配合當地政府防疫措施，全市停工檢疫，實施期間自3月14日上午八時起至3月20日止。此一期間，公司將加強宣導健康防疫知識，進行員工健康自主檢查及回報。另公司與客戶及供應商密切聯繫，調整出貨時間，並持續密切注意疫情發展及採取相關防疫應變措施。

映興指出，公司將持續配合當地主管機關復工作業，此次停工對財務業務預估暫無影響，若有影響，公司將另行公布。

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