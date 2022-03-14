新竹縣政府和潤聲教育基金會共同主辦「青春不藥毒，反毒真英雄」公益宣誓活動，16日將在新竹縣體育館舉辦中信特攻隊VS東泰高中籃球激勵賽，縣長楊文科14日與企業領袖連署反毒宣言，並邀金鐘獎主持人郭子乾和知名長笛演奏家華姵擔任公益愛心大使。

「新竹縣反毒、防毒、拒毒，更有徹底滅絕毒品的決心！」楊文科表示一旦吸毒這輩子就難以翻身，務必讓民眾了解毒品的嚴重危害，16日舉辦中信特攻隊和東泰高中舉辦籃球激勵賽，邀請全縣2千名學生觀賽，新竹縣公益反毒大使白嘉莉也將同場和師生一起觀賽加油，以實際行動展示拒毒決心。

潤聲教育基金會指出，反毒活動結合跨縣市長、企業界與公益團體共同聯合支持外，世界先進董事長方略、聯華電子榮譽副董事長宣明智、長榮慈善基金會董事長吳景明、頎邦科技董事長吳非艱、中信育樂董事長陳國恩、中信集團球團總經理張樹人及中信反毒教育基金會執行長高壽孫等企業代表均參與支持。

宣明智專程到場支持反毒，表示反毒、防毒、拒毒的宣導，籃球是非常好的運動，希望大家踴躍入場觀賞16日登場的反毒公益籃球激勵比賽。

郭子乾表示，身為藝人就應該站在最前線，拋磚引玉，表達堅決反獨立場，「青春不藥毒，反毒真英雄」這個活動非常有意義，希望年輕朋友能培養好的興趣，千萬不要陷入吸毒陷阱內，把精力發揮在好的事情上，別去做不好的事。

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