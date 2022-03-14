直擊大同大學火災現場，可見消防隊員持工具破窗搶救。（翻攝自記者爆料網影片）

直擊大同大學火災現場，可見消防隊員持工具破窗搶救。（翻攝自記者爆料網）

今（14日）下午3時許北市大同大學發生火災，2層建築物1樓不斷冒出濃煙，從直擊影片可見多名消防隊員持續朝建築物內灑水，另一邊則有消防隊員持工具破窗，影片中還可聽到消防隊員提到「水壓不足」；此次火警共派出58名警消、19輛消防車、2輛救護車，現場無人傷亡，起火原因有待後續調查。

北市大同大學今（14日）下午3時許發生火災，警消獲報派出消防車19輛、救護車2輛，及出動58名警消到場協助滅火；有目擊民眾看見2層樓建築物，其1樓實驗室窗戶冒出濃煙，並有火舌不斷竄出；不少路過民眾也看見黑煙衝天，還有民眾從圓山捷運站遠方直擊整片黑煙，嚇得拍照上傳網路。

北市中山區大同大學14日下午失火，有民眾自圓山捷運站目擊黑煙，嚇得拍照上傳至網路上。（翻攝自PTT）

從大同大學20秒火災直擊影片可聽、看見，消防隊員提到「水壓不足」，也看到3至4名消防隊員不斷往1樓建築物內灑水，另一邊則有1名消防隊員持工具破窗，現場也看見散佈數條消防水線。

據了解，1樓火災現場是實驗室，裡面堆滿有機溶劑，初步調查疑是育成廠商操作機器導致爆炸起火，現場無人傷亡，北市消防隊員已在第一時間拉水線灌救控制火勢，至於起火原因將後續調查。