北市大同大學綜合大樓失火 校園狂冒黑煙師生嚇壞 15:322022/03/14 中時新聞網 蘇育宣 、中時、 李文正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大同大學綜合大樓14日下午3時許發生火警。（民眾提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大同大學校園14日下午失火，現場傳出濃密黑煙。（翻攝記者爆料網） 北市大同大學失火 校園狂冒黑煙師生嚇壞（翻攝自記者爆料網） 訂閱影音： 中時新聞網 台北市中山區大同大學今（14日）下午3時許發生火災，引起師生騷動，有目擊者見2層樓建築物，在1樓實驗室窗戶冒出濃煙，並有火舌冒出，警消到場後，初步了解無人受困，現正灌救當中。 北市中山區大同大學14日下午失火，不少路過民眾直擊黑煙沖天。（翻攝自PTT） 北市中山區大同大學14日下午失火，有民眾自圓山捷運站目擊黑煙，嚇得拍照上傳至網路上。（翻攝自PTT） 警消今下午3點6分獲報後，共派出19輛消防車、2輛救護車，58名警消到場，據了解現場是一處實驗室，裡面有堆放有機溶劑，警消立即以水線灌救，現仍在持續搶救中，至於起火原因，將後續調查。 桃園楊梅家樂福物流中心竄大火 巨大濃煙衝天際 影》關西鎮新桃電廠發電槽起火 電量剩400萬千瓦 #大同大學 #失火 #火災 #黑煙 #師生 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 家樂福楊梅倉儲大火「黑色粉塵飄散」學生體育課停課 10:212022/03/14 社會 中一中學生玩過頭 梗圖激怒音樂老師 真相曝光 07:332022/03/14 生活 屏東家扶55年 協助1.8萬兒少自立 04:102022/03/13 地方新聞 東海大學辦「花舞再現畫展音樂會」鼓勵學生適性發展 20:022022/03/13 寶島 美女主播自爆更扯的師生衝突 考上雄女竟遭老師丟筷子 17:392022/03/13 娛樂 牽亡魂報告 中一中師生互嗆爭權 04:102022/03/13 生活新聞 睽違兩年BURBERRY辦實體秀 亞當崔佛、凱特摩絲現場支持 16:172022/03/13 生活 中一中衝突 教團：PO網公審不妥 04:102022/03/14 生活新聞 中一中報告師生爭議 教育局籲多些傾聽 11:272022/03/14 生活 上海疫情擴散客運全部停運 市民不離滬 大學師生不離校 21:262022/03/13 兩岸 美福倉儲燒4天！「大鋼牙」差4公尺 消防隊評估入內滅火可行性 10:502022/03/14 社會 恐怖黑濃煙蓋天 高雄5汽車保養廠陷火海 10:582022/03/12 社會 弦樂團比賽遇停電「摸黑盲奏」學生臨危不亂獲滿堂彩 13:122022/03/14 生活 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。