大同大學校園14日下午失火，現場傳出濃密黑煙。（翻攝記者爆料網）

北市大同大學失火 校園狂冒黑煙師生嚇壞（翻攝自記者爆料網）

台北市中山區大同大學今（14日）下午3時許發生火災，引起師生騷動，有目擊者見2層樓建築物，在1樓實驗室窗戶冒出濃煙，並有火舌冒出，警消到場後，初步了解無人受困，現正灌救當中。

北市中山區大同大學14日下午失火，不少路過民眾直擊黑煙沖天。（翻攝自PTT）

北市中山區大同大學14日下午失火，有民眾自圓山捷運站目擊黑煙，嚇得拍照上傳至網路上。（翻攝自PTT）

警消今下午3點6分獲報後，共派出19輛消防車、2輛救護車，58名警消到場，據了解現場是一處實驗室，裡面有堆放有機溶劑，警消立即以水線灌救，現仍在持續搶救中，至於起火原因，將後續調查。