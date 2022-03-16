台中市中區興中街一棟出租套房大樓，6日發生6死6傷火警慘劇，災後社會局家庭中心掌握受災戶名單，採1戶1社工服務，共派案40案、服務55人，協助火災證明、證件申請、返家時間、急難救助、租屋等資訊和資源連結，有名自稱是受災戶男子向慈善單位求援，經查對並無此受災戶，承租戶是其女性友人，社會局表示將再聯絡，並視需求提供協助。

這名自稱基隆人，29歲的莊姓男子，向善心單位救助表示，他是興中街大火案的承租戶，火災後住的地方被燒毀，無處可去才住網咖，該慈善單位獲報後，也請計程車從海線專程送錢到台中市區，希望先救急，讓這名莊姓男子在電話中流下男兒淚道感謝。

針對這名稱為興中街火警受災戶的莊先生，稱因無處可去住網咖1周時間，向公益團體求助，社會局表示，中區公所當時有一併清查周邊受災戶和承租戶名單，經比對姓名，名單中並無此名「莊先生」。

區公所也進一步向房東確認，原來承租戶是莊先生的女性友人，該名女性友人租約到期已經搬離，莊先生之前偶爾前往，但不是長期居住房客，也沒有繳房租。

這場燒出大樓違規變更公安問題的大火，社會局表示，火警發生隔天，家庭中心即掌握受災戶名單，採一戶一社工、單一窗口服務，共派案40案、服務55人，協助火災證明、證件申請、返家時間、急難救助、租屋等資訊和資源連結。

市府指出，目前多數受災戶已有住所安排，少數需要協助的已連結資源協體報導，經調查受災戶名單，這名莊先生並非火警受災戶，但社會局持續連繫中，了解莊先生的需求並提供協助。