陳謙文搞笑和張雁名牽手。（台視提供）

台視60周年台慶大戲《美麗人生》中的情侶檔CP王樂妍、陳謙文和張雁名在劇中將有一段虐心苦戀，其中王樂妍和陳謙文之前演出《女力報到》，被網友評為「最登對螢幕情侶」，這回兩人再度攜手合作，熟悉度自然不在話下，再加上張雁名的加入，讓這條感情線更加複雜。日前3人進棚拍攝主視覺，陳謙文和張雁名搞笑牽起手，王樂妍則是夾在中間，看著眼前的鬧劇眼神透露出無奈，沒好氣地說：「這是什麼啦！」

最近剛成為人夫的張雁名幸福滿滿，透露與太太交往過程的甜蜜故事，「跟她在一起1年的時候，她請人訂做了一個公仔蛋糕、寫了卡片、還有一個本子，裡面都是我們這一年所有的回憶跟照片，當下真的很感動。」婚後第一個白色情人節他也有所計畫：「老婆一直想吃海鮮，準備這次帶她去，最近真的太忙了，根本沒時間好好約會，應該會再去看場電影吧！」

王樂妍覺得這次和陳謙文再度合作，就像是吃了定心丸，「在不熟悉的環境、用不熟悉的語言，難免會感到壓力，好在對手是熟悉的人，不用重新適應！」陳謙文也表示很期待兩人在《美麗人生》中會擦出新火花，「我覺得很有趣，在《女力》中我跟樂妍是情侶，現在《美麗人生》中仍是情侶，有種前世今生、穿越時代的感覺。」

張雁名與王樂妍及陳謙文都是第一次合作，他誇陳謙文：「謙文是個情感很細膩，演情感戲很能打動對方，私底下也是個很客氣好相處的人。」並表示每次看到王樂妍幾乎都在看劇本，「因為這次全台語，她很認真在準備，感受得到她的用心與努力」。