雞蛋飼養成本節節升高，中央補貼機制即將到期，產地收購價卻未如實反應成本，引發蛋農反彈。白蛋市場零售價格大亂，盒裝洗選蛋也跟著漲價漲到每盒60元以上。（資料照，謝瓊雲攝）

雞蛋供需失衡，產地價凍漲、市場價卻亂成一團；農委會日前推出的「3＋2」每台斤補貼3元政策，將在15日到期，卻要求蛋農產地收購價只能調漲2元，從每台斤36.5元，調漲至38.5元。由於無法反應飼養成本，形同當場倒貼1元，加上飼料再漲5角，中雞出奇稀缺、有錢還買不到，引發不少規模較小的畜牧場蛋農反彈，紛紛喊話要讓母雞換羽、停養，缺蛋問題恐怕更難紓解。

蛋農指出，飼料早已宣布要再漲5角，如今中央取消3元補貼後，雞蛋產地收購價卻只能從現行36.5元調成38.5元，無異是要蛋農吞下1元價差成本，根本是開倒車。

蛋農說，目前原物料、飼料連翻漲，飼養成本漲幅已超過50％，蛋雞不是工廠機器，需要時間彌補產能，有能力的蛋農早就自行開闢通路，呼籲應早日讓蛋價回歸市場機制，別再干預、凍漲，將逼得無法自產自銷的蛋農停養、強制換羽淘汰，恐怕只會讓缺蛋問題更雪上加霜。

有蛋雞場反映，目前蛋中雞價格高昂且數量稀缺，先前中雞場在養75天的中雞，每隻價格約120元，最近已經漲到每隻145、甚至150元，最誇張的是，幾乎被規模很大的產銷一條龍畜牧場把持、壟斷，就算有錢想買，還不一定買得到。

另名蛋農透露，玉米小麥連番漲價，飼料廠也預告還要再漲，不想虧本的蛋農，當然會以調整飼料配方因應，便宜的配方就會影響雞蛋的產能與品質，有些繳不出飼料錢的，或無法補進新中雞的畜牧場，乾脆暫時讓母雞換羽、停養。

由於雞蛋產銷供需失衡，目前市場價格大亂，天天在家自煮的黃姓公務員抱怨，最近白蛋愈來愈難買，且傳統市場售價很亂，呼籲政府要趕快想出對策因應；另名上班族張小姐則說，雞蛋是民生必需品的一環，不應該放任飆漲，贊成政府凍漲，以免加劇食品通膨。