俄羅斯政府加大力道打壓任何反戰示威，警方對於任何高舉標語的行人都第一時間立即抓捕，甚至標語上只是寫「兩個字」，甚至是一塊空白板，都會在被警方強制帶走，簡直到了神經衰弱的地步。

俄羅斯民間社保團體Activatica播放的一段影片，訪問者在馴馬場廣場(Manezhnaya Squar)詢問人們對烏克蘭「特殊軍事行動」的看法。

一名女士反問「如果說了兩個字，需要多長時間才能被捕？」。然後她舉起衣服裡準備好的小標語，上面寫著「兩個字」(原文：Два слова)，然後一群警察在不到兩秒鐘的時間內衝進了畫面，把抗議者帶走了。

但真正的怪事還在後面。另一名女士接近了訪問組，她先詢問攝影團隊「你們拍攝的真正目的，是尋找反戰的抗議者，還是莫斯科市民中的所有意見，包不包括支持派兵的人？」團隊說會完整記錄一切，並且歡迎所有意見後，女士才開始說：「我支持....」

就在意思還沒表達，先前驅趕前一位發言者的警察群回來了，也是快速的把女士給帶離。

拿著「兩個字」的女士被帶離後，才剛說「我支持」的女士也被警方帶離。

由於影片內容極為離譜，因此不少人質疑其真實性。但是最近幾週，俄羅斯各城市的警方，打擊反戰示威確實非常積極，任何手持「反戰」(原文：Njet Vojna)標語的抗議者將立即被捕，最近幾天，抗爭者開始不用字母，而用符號代替，甚至在手上寫字，無論他們在題寫什麼，警察都會對立即帶走抗議者負。

最後，即使只是高舉空白的板子，警方也會驅離。

即使只是一張白紙，俄國警方也會帶離。(圖/Kevin Rothrock Twitter)

這完美重現蘇聯時期所留傳的笑話：有個人在紅場散發傳單，但被克格勃(KGB)逮住。克格勃沒收了所有傳單，卻發現那些傳單不過是白紙一張。克格勃想了想，決定還把發傳單的人抓捕，理由是：你以為我不知道你在說什麼？