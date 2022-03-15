俄烏談判技術性暫停 15日將繼續 04:572022/03/15 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 俄烏談判技術性暫停 15日將繼續。（達志影像／shutterstock提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 烏克蘭和俄羅斯今天展開第4輪談判後，烏克蘭總統府顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）在推特（Twitter）上表示，談判已暫停，將於明天繼續進行。 波多利雅科推文說：「談判已採取技術性暫停，直到明天。次級工作小組有額外的工作要做，並要對一些個別的定義作澄清。談判會繼續。」（譯者：楊明暐/核稿：林治平）1110314 疫情延燒 鴻海深圳廠暫停營運 其他廠區備援調配生產 俄烏第四輪談判最快今登場 耶路撒冷是首選 #談判 #暫停 #繼續 #技術性 #多利 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 黑海小麥恢復輸出 穀物價跌 22:572022/03/14 財經 《國際金融》寄望俄烏談判 歐股早市續揚 17:092022/03/14 財經 資金動能變化 房貸與保單貸款金額今年可能交叉 23:022022/03/14 財經 最新一輪俄烏談判14日登場 烏克蘭：不投降不接受最後通牒 03:562022/03/14 國際 烏克蘭車諾比核電廠再停電 俄警告沒收外企資產 23:212022/03/14 國際 兩岸一家人》大陸和台灣來往通道步步收緊下的愛情 00:002022/03/14 兩岸徵文 《國際金融》日銀續唱「鴿」 日圓兌美元再創5年新低 12:182022/03/14 財經 東莞跟進深圳宣布類封城 暫停所有非必要流動 15:302022/03/14 兩岸 烏克蘭突然做一件事 郭正亮：俄羅斯萬萬沒想到 23:302022/03/14 政治 日銀唱鴿 美元兌日圓匯率刷新5年新高 23:592022/03/14 財經 《國際金融》俄國有意談判 美股期貨上漲、油價下跌 09:082022/03/14 財經 國際熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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