烏克蘭和俄羅斯今天展開第4輪談判後，烏克蘭總統府顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）在推特（Twitter）上表示，談判已暫停，將於明天繼續進行。

波多利雅科推文說：「談判已採取技術性暫停，直到明天。次級工作小組有額外的工作要做，並要對一些個別的定義作澄清。談判會繼續。」（譯者：楊明暐/核稿：林治平）1110314