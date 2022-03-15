聯準會升息在即 那斯達克大跌262點 06:012022/03/15 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 聯準會升息在即 美股多收跌。（達志影像／shutterstock提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美股今天盤勢震盪，收盤多半下跌。聯邦準備理事會16日將宣布升息，以控制通膨。 道瓊工業指數小漲1.05點，以32945.24點作收。 標準普爾指數下挫31.20點或0.74%，收在4173.11點。 科技股那斯達克指數跌262.59點或2.04%，收12581.22點。（譯者：張佑之）1110315 《韓股》俄烏戰火＋升息擔憂 韓股連2跌 美股早盤道瓊指數漲逾200點 台積電ADR小跌 #點或 #聯準會升息 #美股多 #收跌 #美股 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 人民幣在岸價 收跌12點 18:132022/03/11 財經 《國際金融》俄國有意談判 美股期貨上漲、油價下跌 09:082022/03/14 財經 美中概股浴血3年 高點至今近8成股價腰斬 阿里巴巴跌掉7成 22:052022/03/14 兩岸 珠三角不平靜 陸港股重挫 04:102022/03/15 財經要聞 陸官媒暗示 降準降息有望 04:102022/03/15 全球財經 狂瀉600點！港股殺破2萬點大關 創近6年新低 12:092022/03/14 財經 航運、金融族群領銜 台股漲逾百點 09:032022/03/14 財經 法人：今年投資陸股宜選股不選市 17:332022/03/14 財經 新台幣重貶1.27角 收28.53元近一年新低 17:432022/03/14 財經 普丁開口 美股先笑後哭！科技股重災 台積電ADR又慘了 10:542022/03/12 財經 西線無戰事 資金湧進美股 04:102022/03/15 投資理財 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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