匯豐(台灣)商業銀行宣布提供企業綠色存款服務，由長春集團、台橡集團以及力成科技等三家產業領導者共同參與，總存款金額約新台幣三千萬元。匯豐台灣表示，透過此種包含綠色元素的流動資金管理產品，將確保企業在獲得穩定財富增長的同時，對環境、社會的永續發展做出貢獻。匯豐台灣指出，綠色存款所得款項將進一步用於符合國際標準的綠色企業、供應鏈或環境友善的項目，這種良性循環將促進匯豐台灣及其企業夥伴邁向低碳、氣候適應和永續經濟轉型。

匯豐台灣工商金融業務處負責人蕭仲程說明，綠色存款能夠安全地將企業資金存入有融資需求的綠色項目，通過這樣做，綠色存款為企業提供了一個簡單、低成本且低風險參與綠色發展的機會。從流動性的角度來看，這種綠色存款有其實質意義，因為企業希望將現金盈餘存款用於更大的社會或環境利益，特別是匯豐台灣所提供的綠色存款是以最高標準的規範依據，例如由貸款市場協會(LMA)制定的《綠色貸款原則》及匯豐集團制定的《綠色債券框架》，將百分之百確保資金用作綠色之途，「對於尋求將永續發展議程納入其財務活動、或對環境項目投資機會有興趣的企業會發現這種產品特別具吸引力。