國內入境檢疫天數縮短為10天，衛福部長陳時中昨出席北市旅館公會活動時表示，最快下個月可縮短為7天，並朝向5天、3天邁進。有媒體詢問，這是否代表最快今年5月就能進一步縮短為5天？中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥回應，需視國際疫情和疫苗接種狀況而定，至於第3劑接種率要達到多少，他直言「根據國外經驗就是越多越好」。

3月10日起，入境檢疫天數從14天縮短為10天，陳時中昨表示，觀察1個多月後，若沒有特別變化，檢疫天數可以從10天再減到7天，朝「7、5、3」漸進方式進行。有媒體推算，最快今年5月就能縮短至5天檢疫，莊人祥回應，相關配套包括長者疫苗接種率，也要視國際疫情而定。

莊人祥說明，疫苗接種率方面，指揮中心一直鼓勵65歲以上民眾接種第1、2、3劑疫苗，本月底前針對全年齡未接種第1、2劑的民眾，也持續提供200元接種獎勵。

另外，企業或個人也需要採取自主應變措施，一旦有員工確診要做什麼準備，例如各公司推派防疫長的概念，未來也會針對個人如驗出陽性，如何告知密切接觸者等細節，後續都會持續做準備。

目前國內第3劑涵蓋率46.92％，要達到多少才足以鬆綁邊境？莊人祥表示，根據國外經驗就是越多越好，從最近紐西蘭、香港疫情都可以知道，紐西蘭長者接種率9成以上，香港高達6成未接種，導致疫情嚴重，死亡率也偏高。

莊人祥強調，未來如果要開放邊境，當然不希望有比較大的疫情，即使有發生疫情，也不希望造成比較多的死亡，因此這段期間還是希望所有人盡量打滿3劑。

北市聯醫中興院區內科醫師姜冠宇認為，邊境鬆綁應考量4大指標，包括疫苗覆蓋率、落地採檢陽性率、防疫旅館感染率，最後則是染疫者初步匡列的陽性率，這牽涉到當季變異株威力、疫苗接種與否、民眾習慣等等。

姜冠宇指出，「邊境鬆綁一定有風險，但是也該試煉，盛行率就像是像是天氣播報一樣，決定你當天要不要出門或上班時更小心」。至於有旅館業者建議「旅疫分離」，他認為，台灣很多日據時代之後的建築在空調上都講求省錢，沒有能及時調整作為防空氣傳染的感控功能；可以從春節專案時部分防疫旅館感染看出，不得不慎。