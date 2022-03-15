中央銀行標售600億元2年期定存單，得標加權平均利率0.523％、創逾2年新高，且已連續12期向上，較2月標售時的0.511％，走揚1.2個基本點（1個基本點是0.01個百分點）

根據央行公布的2年期定存單標售結果，吸引1,274億元資金進場搶標，投標倍數2.12倍，為去年以來相對高位，得標加權平均利率雖續上升至0.523％，仍落在市場預估的0.52～0.53％區間內，得標比率低於五成的47.1％。

銀行資金調度主管指出，農曆年後回籠資金大致已消化，雖然閒置資金仍有配置需求進場搶標，但外資持續擴大賣股並匯出，短期資金並未太寬鬆，尤其美國聯準會（Fed）升息預期強，我央行也可能跟進，結果得標加權平均利率續揚。

央行在2013年8月開始標售100億元2年期定存單，提供銀行閒置資金調度去化工具，2014年8月增為200億元，2015年8月調高至300億元，2017年8月再加為400億元，並一直到2020年底均不變。2021年2月及4月連二次上調，分別增加至600億元及800億元，但11月降回600億元。