華航董事會今（15）日通過去年財報，全年營收1,388.41億元，獲利93.8億元、創歷史第二高，EPS為1.67元、較前年大增1.64元，光是第四季就貢獻每股獲利達1.36元；擬配發股利0.83636529元，配發率50.08％，以15日收盤價26.3元計算，殖利率3.18％。

華航董事長謝世謙表示，全球航空業持續受疫情影響，華航維持「貨運為主、客運為輔」的經營策略，透過多角化銷售全力衝刺貨運，提高整體貨機使用率，去年全年貨運運能較疫情前成長24％，有賴前艙機師及修護、地勤等單位通力合作，讓華航得以躍進式成長，貨運收入更以1,245億元締造62年來最高紀錄。

貨運部分，在整體客運市場未見復甦跡象下，華航把握第四季貨運傳統旺季及歐美節慶購物商機，透過21架全貨機輔以客機腹艙載貨，高效整合客貨機運能及航網，單季貨運營收432億元創歷史新高，年增67％，110年全年貨運收入也年增52％。

客運則受新型變種病毒影響，各國邊境管制維持緊縮，台灣較嚴格之檢疫措施也影響旅運人次，去年第四季客運收入14.95億元，較第三季成長26％，然全年客運收入仍年減76％。

華航今年持續優化機隊，將有2架777F陸續引進，全貨機機隊增至23架規模；新購買的4 架777F貨機將於明年陸續到位，至後（2024）年交付完畢。另外，全新引進的A321neo客機，規劃今年交機8架，成為區域航線主力機種。