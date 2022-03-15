俄烏戰事持續拖延，帶來全球通膨壓力，加上中國大陸疫情升溫，恐衝擊全球供應鏈，國際股市走弱。先前提到台股這波一直呈現高不過高格局，特別是與大盤連動的權值股頻頻探底，至今未見止穩，如台積電、聯電等權值股要小心股票本身是否被提款變現的壓力(來自籌碼面)。

果然隨著利空不斷，台積電、聯發科、矽力-KY等探底，台股持續在年線下方盤旋，未能出現一波強攻。短線上，由於本週存在台指期結算、美國升息等變數，變現賣壓仍在釋放；若把先前大盤3/8日低點16764點視為第一支腳，則目前即是在測試第二支腳。對於多方而言，大盤第二支腳的位置是否高過第一支腳是關鍵，若能呈現收腳，也就是第二支腳比第一支腳高，代表是有效築底，在美國升息力道確認後，可望出現一波反攻；反之，若是未能收腳，意即第二支腳比第一支腳低，則是整理期可能加長，動作就要放緩。

之前談到戰事受惠股成為3月盤面焦點，當時提及俄烏兩國合計占全球近1/3的小麥出口供應，隨著戰事持續，小麥近一個月上漲近5成，黃豆玉米也走高，農糧股要留意。果然在戰事拖延，市場擔心身為農業肥料「尿素」主要出口國的俄羅斯後續供給勢必受到衝擊，這對於即將走入春耕時節的北半球農業不利，故以農藥肥料為主的農糧概念股，後續可望間接受惠，如台肥、東鹼、惠光、全宇生技等仍要列入追蹤。

在戰事之後，中國大陸疫情升溫成為新話題，當中PCB、CCL、面板、LED、電子零組件、部分網通等電子業者，為了配合大陸防疫政策，營運難免受到影響，此利空反應到股價上，走勢當然相對偏弱。至於部分工廠停工，商品生產受阻，歐美的長程貨櫃運價呈現下跌，但因年初貨運業者與客戶簽定的長約價格是去年的2.5~5倍，短期運價波動對營運影響不大，反而是因為長約價格大漲，整體營運表現有機會優於去年，故能見到市場對於貨櫃三雄的長榮、陽明、萬海等持正面看法，特別是今年有高殖利率概念，逢低易有買盤承接。

（本文作者為摩爾投顧分析師蔡正華）

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