美國聯準會升息在即，北海布侖特原油今天跌破100美元整數心理關卡拖累能源股，不過在投資人逢低買入科技股之下，美股道瓊大漲將近600點；標普升幅逾 2%，四個交易日以來首次收漲。

美股道瓊指數上漲599.1點，或 1.82%，收33,544.34點。

那斯達克指數上漲367.4點，或2.92%，收12,948.62點。

標普500指數上漲89.34點，或2.14%，收4,262.45點。

費城半導體指數上漲132.74點，或4.36%，收3,180.24點。

俄羅斯宣布已收到美國對俄羅斯要求的書面保證，美國制裁俄入侵烏將不涉及俄伊貿易，意味伊朗核協議談判將恢復，促使油價續跌。國際油價上週衝破每桶130美元後持續拉回，如今跌破100美元大關，紐約交易的西德州中級原油（WTI）期貨價大跌6.4%，每桶收在96.44美元；倫敦交易的布倫特原油期貨價重挫6.5%，每桶收在99.91美元。

美國聯準會預計台灣17日凌晨2時公布利率決策，因應處於40年高點的通膨，市場預期聯準會將在睽違3 年多來，首度升息1 碼（0.25個百分點），避免升息過猛損及經濟復甦。另據美勞工部今天公布的數據顯示，美國2月生產者物價指數（PPI）月增0.8%，低於市場預期的0.9%及1月上修後的漲幅1.2%；年增10%，創2010年數據開始彙編以來新高。如剔除波動較大的食品、能源等項目，核心生產者物價月增0.2%，遠低於1月漲幅0.8%。部分投資人認為，通膨今年以來已有趨緩跡象，聯準會不必過於積極緊縮貨幣政策，股票等高風險資產將獲得些許支撐。