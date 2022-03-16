人民幣兌美元在岸價（CNY）16日下午4十30分收盤創近一周新高，升破6.35，收升335點，高見6.3430。

人民幣在岸價收報6.3465，較上日下午4時30分收報6.38，升335點或0.53％；較晚上11時30分最後成交價6.3697，走強232點。

截至下午6時50分，離岸價（CNH）報6.3699，在岸價報6.3520。

官方16日開出的中間價報6.38，較上日6.376，跌40點，創近三個月低。

交易員指出，俄羅斯被制裁引發市場對中國相關資產擔憂，近期外資外流明顯令人民幣顯著承壓，但午後大陸國務院金融委會議大幅提振市場情緒，人民幣加速上漲並收復6.35關口。

另有交易員認為，金融委會議是否能夠扭轉外資悲觀預期仍有待觀察，不過近期客盤結匯需求持續存在，也會限制人民幣調整空間。

大陸國務院副總理劉鶴主持國務院金融穩定發展委員會專題會議。對於中概股問題，會議認為目前中美雙方監管機構保持良好溝通，已取得積極進展，正致力形成具體合作方案，中國政府繼續支持各類企業到境外上市。