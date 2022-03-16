台灣指數公司16日公布「台灣指數公司台灣全市場半導體精選30指數」2022年第1次成分股定期審核結果。成分股納入和刪除之變動自3月16日盤後生效。成分股納入智原（3035）、力智（6719）、力積電（6770）等3檔，成分股刪除義隆（2458）、漢磊（3707）、同欣電（6271）等3檔。