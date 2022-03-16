全市場半導體精選30指數 新增智原、力智及力積電3檔 20:332022/03/16 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣指數公司16日公布「台灣指數公司台灣全市場半導體精選30指數」2022年第1次成分股定期審核結果。成分股納入和刪除之變動自3月16日盤後生效。成分股納入智原（3035）、力智（6719）、力積電（6770）等3檔，成分股刪除義隆（2458）、漢磊（3707）、同欣電（6271）等3檔。 烏核電廠起火！外資提款430億元 台積電失守年線 《台北股市》開發金納入台灣50成分股 3檔入列台灣中型100指數 #義隆 #力積電 #漢磊 #智原 #力智 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 開發金納入台灣50指數成分股 19:392022/03/04 財經 開發金納入台灣50成分股 04:102022/03/05 證券．權證 具轉機題材 產品持續放量 磐儀鈺太 業績進補 04:102022/03/06 產業特刊 百萬股東看過來 0050、0056指數調整出爐 18:592022/03/04 財經 智原2月合併營收10.51億元歷史次高 18:532022/03/07 財經 台積電領漲 半導體股4檔回血上攻 14:322022/03/10 財經 熱門股－漢磊 子公司帶旺獲利衝 04:102022/03/11 證券．權證 力積電上市3個月就辦現增 跟小股東討百億 專家1句警告 14:532022/03/07 財經 俄烏大殺戮押對股是機會 謝金河：這2檔跟台積電命運大不同 05:202022/03/14 財經 櫃買指數 再戰月線關卡 04:102022/03/07 證券．權證 櫃買黑翻紅 中小型股強彈 04:102022/03/10 證券．權證 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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