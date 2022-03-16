台灣指數公司16日公布「台灣指數公司台灣上市500大報酬指數」2022年第1次成分股定期審核結果。成分股納入和刪除之變動自3月16日盤後生效。新納入力積電（6770）等13檔，另刪除茂矽（2342）等13檔。

成分股納入13檔包括：生達、寶齡富錦、佳能、國碩、雄獅、瑞鼎、上品、達運、豐藝、巨路、洋基工程、力智、力積電。

成分股刪除13檔包括：味王、岱宇、厚生、茂矽、仲琦、志聖、大量、聯鈞、通嘉、永崴投控、太極、凌通、順天。