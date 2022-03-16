砷化鎵晶圓代工廠宏捷科（8086），2021年營收以47.16億元攀峰，年增33.09％，稅後純益達8.43億元，每股盈餘（EPS）4.29元，毛利率29.39％。董事會16日通過決議，預計配發現金股利2.8元，配息維持前一年度水準，配息率約65％，以16日收盤價98元計算，殖利率為2.86％；股東會定於6月20日召開。

宏捷科2021年受惠於客戶大舉拉貨，去年10月以前單月營收頻創新高，然11月開始，受累於手機庫存調整、WiFi主晶片缺貨等影響，營運遭遇逆風，月營收開始衰退，2022年2月營收大幅年減45.62％、月減26.31％，今年前二月營收4.29億元，年減38.29％。法人預估，宏捷科首季營收季減幅度恐至50％，是近期內狀況最糟的時間點。

公司指出，目前看來，WiFi稍有回穩、惟量仍少，手機也還在調整庫存，3月仍將低潮，但預期4月手機訂單開始增加，6月將見整體營運回溫，第二季將較第一季改善，下半年將較上半年好。

針對WiFi主晶片長短料問題，據供應鏈表示，當前主晶片交期雖仍相當吃緊，不過，交期已從原先的52周縮短為36周，供給出現回溫跡象，預期WiFi晶片供給下半年可望逐步改善。法人認為，宏捷科WiFi有機會於第二季率先回升，下半年可望重返成長軌道。

宏捷科持續耕耘各應用領域，低軌道衛星產品日前已順利通過認證，目前靜待客戶指示出貨，2022年有望小量生產。

在手機方面，法人指出，宏捷科最大客戶Skyworks自2021年下半年起投片有超過40％為5G，2022年的投片則改以5G為主，現已大幅提升至70％。由於5G手機使用砷化鎵面積較4G多出30％，帶動砷化鎵用量大增，中長期看來，有利宏捷科。