三福化（4755）有價證券達公布注意交易資訊標準，公告111年2月自結營收4.93億元，年增65.44％，稅前淨利1.09億元，年成長220.59％，淨利8700萬元，年增222.22％，EPS0.86元，比去年同期成長218.52％。股價激勵以209元漲停作收，再創新高。

反映原料成本上漲而調升產品售價，認列TMAHR部份工程，三福化1、2月營收年增79％、65％；前2月營收10.79億元，年增72％。第一季因有部分回收產線工程款進帳，加上越南兩廠都開始貢獻營收，運蓄勢更上層樓。

台積電擴廠帶動半導體供應鏈商機，除設備業受惠，特用化學業異軍突起，包括製程所需電子級化學品需求以及環保衍生的化工材料、服務等。三福化去年精密化學品（剝離液／研磨液／蝕刻液、電子氣體、溼式化學品)營收佔比約59％、基礎化學品約24％、新興化學品約17％。

三福化今年營運成長動能除越南材料廠與氣體廠投產貢獻，還有新興化學品顯影劑回收處理量能增加及推出新世代精密化學品；其中，半導體產業成長動能強勁，精密化學品、新興化學顯影液（TMAH）回收各有2～3成成長力道。

三福化指出，伴隨基礎化學品擴展新應用，在半導體、面板等化學品去年9月開始出貨貢獻營收，與反應成本漲價策略，產品平均價格調漲2～3成，帶動10、11月營收連續改寫新高。高價原料時代來臨支撐產品售價，加上半導體產業維持高度成長，今年第一季營運表現延續今年第四季。

此外，三福化越南材料廠鎖定當地太陽能產業及台灣市場需求，預計產能利用率第一年即可達四成以上；氣體廠鎖定越南境內鋼鐵、電子、營建工程等產業，目標第一年拉升產能利用率至五成。