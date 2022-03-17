伊朗南部爆淺層地震 規模6.0 09:032022/03/17 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 路透社快訊引述德國地球科學研究中心（GFZ）的說法報導，伊朗南部附近今晨發生規模6.0地震。 德國地球科學研究中心說，震源深度10公里。 日韓澳進口武器大增 傳德將買35架F-35 德國3月投資人信心指數 創最大跌幅 #德國 #科學研究中心 #伊朗 #地球 #淺層地震 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 智慧城市展 交部推無人機大聯盟 04:102022/03/14 財經要聞 環球晶去年每股賺27.27元 符預期 04:102022/03/16 證券．權證 德能源政策去俄化 04:102022/03/13 專題周報 普丁侵烏犯下大錯 專家：惹怒「沉睡中的猛獸」 23:502022/03/13 軍事 信義房屋攜手Gogoro辦繪畫比賽 徵「小小地球守護隊」 14:322022/03/15 生活 森崴能源海管處籲減塑救地球 每天省一個塑膠袋 11:062022/03/14 財經 《國際經濟》德國擬進行汽油補貼 每公升可能0.2歐元 11:182022/03/14 財經 台若被俄羅斯制裁 陸外交部：咎由自取 原因地球人都明白 19:332022/03/14 兩岸 國際太空站數據存儲及邊緣運算科技突破 數位藝術新時代鋪平道路 11:402022/03/15 財經 張震、羅大佑新作《永生號》登金馬奇幻影展世界首映 16:062022/03/15 娛樂 森崴能源護地球 春季淨灘出擊 04:102022/03/17 證券．權證 國際熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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