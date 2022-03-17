台中市大坑地區日前驚傳一名許姓男子前往大坑地區第30公墓掃墓時，慘遭雜草大火燒成焦屍，這是繼去年2月間台中石崗第4公墓發生男子掃墓被大火吞噬後再傳掃墓悲劇，許男親友也透過市議員李天生盼市府可以重視市民掃墓安全，加強防範。

李天生說，許姓民眾11日上午夥同兄弟共3人前往北屯區東山路二段第30公墓掃墓，疑似在焚燒冥紙時不慎引燃雜草，大家見狀分頭進行滅火，當事人可能吸入過多煙霧，窒息倒地，遭大火燒死，家屬抱怨，當地為山坡地，地勢陡峭，當事人跳下坡地企圖滅火跌倒，才發生不幸。

李天生指出，去年2月間石岡第4公墓發生一名男子在掃墓時，遭到大火燒成焦屍，今年歷史重演，實在值得檢討，目前進入掃墓季節，要求市府提出具體防制措施，包括事前協助清除雜草、提供水袋、加強宣導等，甚至可以考慮動用無人機加強監控，避免發生意外。

此外，台中市不少公墓位處山區，地勢高低不一，民眾掃墓有安全顧慮，特別需要加強宣傳防範。

根據台中市消防局勤務中心紀錄，該意外發生在11日上午12時29分左右，當時獲報大坑地區第30公墓發生雜草火警，立即派遣5車14人前往全力灌救撲滅火勢，事後在現場驚見一具焦黑的男性屍體。

李天生提醒，距離清明節還有半個多月，但台中市公墓火警數量已逐漸增加，同時公墓常因水源不足，救援困難，容易延燒到旁側的農作、房舍及車輛；清明節有「國定縱火日」的稱號，公墓火警頻傳，消防隊員疲於奔命，並且威脅掃墓民眾的安全，如何加強防範，值得市府重視。

消防局說明，為防範公墓火警，特訂「清明期間強化消防安全整備工作執行計畫」，於3月19日起至4月5日期間，加強宣導清明掃墓『4不2記得』等防火注意事項，並於假日期間派員進駐、巡邏、發放小水帶及宣傳單，提升民眾防災意識。另也協同各局處分工，加強事先清除各墓區周圍雜草以及設置紙錢集中代燒服務等防範工作。