區域型停電近來接二連三，行政院發言人羅秉成17日表示，近期停電原因多，從人為惡意破壞到動物侵入，往年也常見，但已透過改善作為減少次數，近十年來電力故障事件，也從每年兩萬多件降到9,000多件，降幅有六成之多。
羅秉成指出，303停電事件讓國人非常期待台電穩定供應可以做得更好，該事件有些系統性、結構性因素，尤其電網韌性還有強化空間。
羅秉成說，蘇貞昌已指示經濟部長王美花要在半年內提出相關改革改善作為，近期發生一些局部地域型停電，經濟部也有說明，電力停電都是跟電力設備故障有關。
羅秉成表示，這些故障原因很多，包含桃機的停電事件，證明是人為惡意破壞；另外，動物侵入情形，往年也常見。但不能以此為理由，台電在動物侵入設備，近年也有很多改善作為，已經讓數字往下降。
羅秉成說，從統計數字來看有趨緩，但還是不能掉以輕心，任何電力供應，對民生、經濟都不方便甚至產生損害。台電的電力改革措施，要繼續精進。
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