聯準會貨幣政策會議如預期升息，美股四大指數噴出，台積電(2330)ADR大漲4.03％，帶動台股今天開高走高，終場大漲507.39點，漲幅3％，以17448.22點作收，成交金額4008.74億元。今天收盤漲點是去年5月18日台股創下792.09點最大漲點後單日最大漲點，也是史上第五大漲點。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，3月FED例會決議升息1碼符合預期，預定5月開始縮表，這次利率點陣圖預估出現明顯調整，將在2022年未來再升息6碼，FED上修通膨預期，從2.7％上調至4.1％，但比1月核心PCE年增長5.2％來的低一些，至於2023年及2024年預估值則為2.6％及2.3％。由於近期俄羅斯入侵烏克蘭將推高PPI原料價格，加上大陸實施新防疫限制，未來也可能惡化供應鏈瓶頸，因此雖然通膨已來到40年新高，未來維持高檔態勢機率仍偏高，因此，再升息趨勢確定、經濟成長下修、通膨高居不下，整體市場仍舊不宜過度樂觀。

不過由於短線跌深，大盤短W底成型下，指數再度回到年線之上，加上美元近期出現回檔，亞幣出現跌深反彈，也有利台股反彈；法人態度上，外資期貨未平倉空單出現大減，在現貨市場雖然近期出現大賣超，但今天台積電強彈，有機會回補，本土投信則是在集中出現加碼，政府基金也出現加碼，對於指數反彈也有幫助。

從融資餘額來看，指數回檔融資出現減肥，加上日線技術指標中KD指標低檔黃金交叉，RSI回到50多方區，雖然基本面有疑慮，但籌碼面、技術面好轉下，預期指數有機會反彈。