花蓮玉里鎮玉興橋正在進行拓寬外環道路作業，甫完成的I型梁疑因地震劇烈搖晃，出現側翻及斷裂情形，幸無人傷亡。（民眾提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮玉里鎮玉興橋正在進行拓寬外環道路作業，甫完成的I型梁疑因地震劇烈搖晃，出現側翻及斷裂情形，幸無人傷亡，不過橋下一台吊臂車不幸被斷裂的鋼筋壓扁。（民眾提供／羅亦晽花蓮傳真）

今天凌晨1點41分、43分，花蓮縣政府南方外海及豐濱鄉相繼發生規模6.6、6.1地震，因震央位在花蓮南方，南區陸續傳出災情，其中玉里鎮正在進行拓寬外環道路作業的玉興橋，甫完成的I型梁疑因地震劇烈搖晃，出現側翻及斷裂情形，橋下一台吊臂車不幸被斷裂的鋼筋壓扁，幸無人傷亡，該橋目前也已先封閉；此外，台30線玉長公路則出現長達100米的龜裂，而台11線上也有部分路段出現零星落石。

今深夜發生2起規模高達6.6及6.1的地震後，震醒不少民眾，且直至清晨，也陸續發生近50起小規模的餘震。玉里鎮玉興橋目前正進行拓寬工程，橋樑疑因承受不了地震的劇烈搖晃，進而斷裂倒塌，今深夜有民眾發現，斷裂的鋼筋水泥更直接壓扁橋下一台吊臂車，場面十分驚險。

施工單位蘇花改工程處處長李宗仁表示，目前正辦理台9線287至292K大禹玉里路段拓寬工程，其中玉興橋兩側拓寬部分，上周六才剛完成吊梁作業，本周開始施作間隔梁，受地震影響，新做完成的I型梁有出現側翻及斷裂情形。

李宗仁指出，經工務段、監造單位等確認，發現現場32支預力梁其中有28根傾倒斷裂，包含16根45米，12根40米，橋面版雖尚未施工，不過預力梁斷裂已影響現有台9線玉興橋通行，因夜間不易執行橋梁安全檢查，決定啟動臨時交維改道措施，封鎖南北兩端，待今上午詳細檢查無虞後，再開放通行。

玉里鎮除了玉興橋被震斷，源城里也有一座碾米工廠的倉庫出現傾斜情形，鎮公所及警方趕往現場後，發現房屋被震得東倒西歪，幸無人受困，已經先封鎖現場。

連結花東玉里鎮及長濱鄉的台30線玉長公路，因深夜地震劇烈，出現長達100米的龜裂，邊坡有土石滑落、樹木倒塌，影響南下車道的通行。（民眾提供／羅亦晽花蓮傳真）

連結花東玉里鎮及長濱鄉的台30線玉長公路，因深夜地震劇烈，出現長達100米的龜裂。（民眾提供／羅亦晽花蓮傳真）

此外，台東長濱鄉深夜震度高達6，連結花東玉里鎮及長濱鄉的台30線玉長公路，此次也因地震劇烈搖晃，出現長達100米的龜裂，且邊坡有土石滑落、樹木倒塌，影響南下車道的通行，公路單位也已派員前往處理。

豐濱鄉公所上午也查看轄區路況，發現台11線多路段有零星落石，磯崎村高山部落往雷達站方向也有落石，已通知公路單位協助清除。