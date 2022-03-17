羅東鎮立幼兒園為了讓孩童更親近土地，認識稻米如何從插秧、除草、結穗、收割至碾米、炊煮、稻田養護的完整過程，在110學年度第2學期特別規畫「食農教育～愛稻永遠」系列課程，讓120位大班幼兒偕同家長，在今日（17日）第1次展開親子插秧活動。
近年來食農教育受到重視，目前已經有很多學校參與實施計畫，讓大小朋友透過食農體驗教育，從稻米如何生產、收割、烹煮過程中，更了解食物來源、對環境的愛護尊重、環境永續發展以及感恩農作物生產者等觀念。
吳秋齡今日與羅東鎮立幼兒園的120位大班幼兒及家長，除了在幼兒園新設的觀景平台前，體驗親子插秧，還一同參觀幼兒園收集的早期農具，也從中班孩子製作的傳統米食發糕中，擁有生活經驗的文化記憶
羅東鎮長吳秋齡表示，最好的學習是從生活體驗中出發，特別感謝仁愛里80多歲的耆老吳換義，提供1分多田地讓孩子有實際耕作的機會與場地，還有稻田耕種專家簡火順對於稻米栽種歷程的行動指導，盼在各界的鼎力扶持下，讓「食農教育－愛稻永遠」成為在地化課程，能在我們熱愛的土地上生根、發芽。
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