台中市議員林祈烽15日在市議會出示「斷手斷腳」血淋淋照片，抨擊竟然是學校拿來恐嚇學生，教育局查證是「萬聖節道具」，但也讓學生嚇到做惡夢，家防中心已依違反兒少權法開罰9萬元，通報為不適任資格，市長盧秀燕強調，就算道具也不宜，若是有拿出來嚇小孩的情況，更不可原諒。

台中市議員林祈烽15日在市議會出示「斷手斷腳」血淋淋照片，抨擊竟然是學校拿來恐嚇學生。（盧金足攝）

遭指控的麗喆幼兒園對此表示，這是去年十月學校萬聖節活動時，另一班老師的道具裝飾，學生看了很害怕，老師才拿來這些道具，向學生說明「這是假的不要怕」，表示沒有虐待學生，而且幼兒園已被處以停招一年，沒有新生，校方希望事件趕快平靜，讓他們安心辦學，學生安心上課。

教育局長楊振昇表示，經查市議員所拿出來的恐怖照片，據莊姓教保員自述是「萬聖節的道具」，但無論如何，市府查處過程中發現，莊姓教保員對幼童身心皆非合適方法。

教育局長楊振昇說查證是「萬聖節道具」，但也讓學生嚇到做惡夢，家防中心已依違反兒少權法開罰9萬元，通報為不適任資格。（盧金足攝）

楊振昇強調，因此被通報不當對待調查情事，為了維護孩童身心，家防中心已調查確定莊員違反兒少權法第49條第1項第2款，社會局已裁罰9萬元，也通報為不適任資格。

台中市長盧秀燕強調，就算道具也不宜，若是有拿出來嚇小孩的情況，更不可原諒。（盧金足攝）

盧秀燕表示，即便是萬聖節拿出此道具，也不合宜，小孩受不起驚嚇，我要求教育局要再查證，也不能只聽取片面之詞，應持續調查，感謝議員檢舉與提問，若是有拿出來嚇小孩的情況，更不可原諒，我們會再調查。