巴基斯坦空軍剛從中國進口的新型殲-10CE戰機後，引起外媒對中國這款自行設計研發4代戰機的注意。外媒還注意到一項過去未曾被報過的新發現：這批殲-11CE擁有與美軍F-22類似的金色座艙蓋，其功能應是做為低可視性塗裝，顯示這批殲-10CE已從基本的4代戰機基礎上做了根本性的改進。

A #Pakistan Air Force J-10C armed with x4 PL-15s and x2 PL-10s, just inducted. pic.twitter.com/9Z4gpo2RMA — AEROSINT Division PSF (@PSFAERO) March 11, 2022

《環球網》引述《軍事觀察》網站指出，從2005年第一架殲-10A戰鬥機投入使用，到2018年春季最先進的改型殲-10C露面，這款戰鬥機的性能已經從相對基本的第四代戰鬥機進行了根本性的改進。最顯著的改進包括全新的航空電子設備，網路中心戰能力、頭盔瞄準具和電子戰對抗措施，並且將AESA雷達與霹靂-15和霹靂-10空對空導彈相結合。雖然沒有像第五代戰機那樣圍繞隱形性能來建造，但殲-10C的雷達截面積已經大幅減少。

報導說，由於印巴邊境數年來已多次發生衝突，巴基斯坦購入的殲-10CE被認為比中國自己的戰鬥機更有可能參加戰鬥。因此，巴基斯坦的採購引起了外界對這款戰鬥機將來的表現予以高度關注。

外媒指出，殲-10CE的一個特點引起了相當大的關注，那就是該戰鬥機的金色座艙蓋，這在第4代戰機上非常罕見，但在殲-20及美國F-22猛禽戰鬥機上見過。在某些光照條件下，由於光學玻璃層之間有一層氧化銦錫導電膜塗層，殲-10CE的座艙蓋呈現出金黃色。這種顏色的塗層主要用於散射來自座艙的無線電波，以減少戰鬥機的雷達截面積。

報導認為，這個功能是巴基斯坦引進的幾項新技術之一，巴基斯坦也是該地區第一個受益於該技術的國家。隨著殲-10CE有望在未來幾年成為巴基斯坦空軍中的精英戰機，它的金色座艙蓋象徵著該飛機的地位。