「美聯社」（AP）報導，俄羅斯專家指出，該國總統普丁（Vladimir Putin）在評估西方反應、自家經濟與軍事能力，以及烏克蘭情勢上犯下大錯，導致入侵烏克蘭一戰已經失敗，並且是「史詩級的慘敗」。

曾於俄羅斯智庫「蓋達爾經濟政策研究所」（Gaidar Institute for Economic Policy）擔任資深研究員的獨立政治分析師羅戈夫（Kirill Rogov），近期在社交媒體Telegram發文表示，普丁犯下4大錯誤，包括認為西方反應遲鈍、貪婪且分裂，不會對俄軍入侵烏克蘭做出太大回應；且高估俄羅斯經濟的自給自足能力及軍隊戰力；而最大的錯誤，是以為烏克蘭沒有能力反抗俄羅斯，只是一個「失敗國家」。

羅戈夫指出，普丁的失誤在歷史上並不罕見，因為許多獨裁者都會被自己散布的虛假宣傳所欺騙，但對單一決策而言，4項主要錯誤實在「太多了」，導致俄羅斯已在這場戰爭中失敗，且是「史詩級的慘敗」。就算未來在付出龐大犧牲後於基輔建立傀儡政權，不僅可能在缺乏足夠軍力控制廣大領土下，因烏克蘭人的游擊戰疲於奔命；全面支持現有烏克蘭政府的西方世界，也將維持對俄羅斯的大規模制裁，讓該國經濟持續「失血」。

美聯社指出，由於俄羅斯嚴格管制國內資訊傳播，讓外界難以得知該國民眾的實際想法。西方社會希望俄羅斯民眾透過VPN等方式獲得外界資訊，進而促成反戰風潮；但俄羅斯持續在官方媒體上維持一貫的宣傳，並強調該國不能失敗，否則將導致俄羅斯本身面臨「死亡」。