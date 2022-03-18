智邦(2345)去年每股獲利8.44元，每股通過擬配發現金股利6元，配發率約71%。展望2022年，智邦400G交換器將配合客戶積極出貨，且為留才，智邦董事會也決議發行限制員工權利新股，將發行普通股200萬股。

智邦去年第四季合併營收171.4億元，年增加9%、季增加13%；合併營業毛利35.1億元，年增加7%、季增加23%；合併營業利益17.7億元，年減少5%，季增加31%；合併稅前淨利為18.4億元，年增加10%、季增加33%；合併稅後獲利為15.3億元、年增加12%，季增加39%，單季每股稅後淨利2.74元。

智邦全年合併營收596億元，年增加9%；全年合併營業毛利113.5億元，年減少2%；合併營業利益54.4億元，年減少15%；全年合併稅前淨利57.3億元，年減少8%；合併稅後淨利47.1億元，年減少7%；全年每股稅後淨利8.44元。

智邦表示，去年全年營收雖有成長，獲利卻較前一年度衰退，第四季單季營收獲利顯著增長，主要來自於年底客戶結帳因素影響。外界關注的400G交換器，與客戶緊密配合持續出貨，展望後續經營重點，智邦將更關注人才發展、永續創新等議題，強化製造產能與供應鏈體系的調整彈性，也是重點所在。

智邦董事會也通過，每股擬配現金股利6元。

另外，智邦董事會決議發行限制員工權利新股，將發行普通股200萬股，也將發行第一次國內無擔保轉換公司債，總金額上限為新台幣40億元，另外，為提升製造產能調整彈性，擬於新竹南寮長期承租7100坪土地廠房。