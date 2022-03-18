女師快速道被飛來鐵片砸死，4車經過、大貨車嫌疑大。(警方提供)

62歲李姓女老師17日上午上班途中行經台88線快速道路屏東萬丹段時，被迎面飛來1塊5公斤重鐵片擊中頭部當場死亡，警方過濾現場車輛掌握4車，以其中一輛大貨車嫌疑最大，但仍盼意外時行經車輛能提供行車紀錄器，可望釐清事故發生過程。

警方表示，由於快速道路上無監視系統，只能透過匝道口及沿線平面道路監視器過濾，加上死者車上行車紀錄器顯示，對向車道在意外發生過程中，疑有4車陸續行駛而過，將列為可疑對象。

警方調出李女行車記錄器畫面，發現鐵片由對向車道飛來，確定肇事者為對向來車，但因中央分隔島護欄擋住視線，未能拍到車牌，正 調閱周邊監視器追查肇事逃逸的車輛與駕駛。至於鐵片是被車輪輾壓噴飛，還是從肇事車體上掉落，仍待調查釐清。

至於砸死人的鐵片上，並沒採集到相關指紋，只能從用途追查來源，警方也公開徵求，盼17日上午6時30分至7時，行經台88快速道路15.5公里至13.5公里、往來潮州、高雄雙向車輛能提供行車紀錄器影像，以釐清事故發生經過。