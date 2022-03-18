標準普爾公司（S&P）今天再調降俄羅斯主權信用評等，由「CCC-」降至「CC」，理由是俄羅斯在美元計價的2023年和2043年歐洲債券到期時難以償債。

路透社報導，標準普爾表示，因國際對俄羅斯入侵烏克蘭採取制裁行動，導致俄國償債能力惡化。國際制裁降低俄國可動用的外匯儲備，並限制俄國使用全球金融系統。

標準普爾說：「雖然俄羅斯財政部的公開聲明表示，俄國政府目前仍試圖轉帳付款給債券持有人，但我們認為，俄羅斯在償還未來數週到期的歐洲債券的債款時，可能面對類似的技術困難。」

信評公司惠譽（Fitch Ratings）和穆迪（Moody's）也對俄羅斯的償債能力感到疑慮，相繼在3月初將俄羅斯主權信評連降數級。

惠譽15日表示，若俄羅斯未能在30天寬限期結束前以美元償債，其信評將進一步降至「限制性違約」。（譯者：紀錦玲/核稿：徐睿承）1110318